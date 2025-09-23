النجمة السورية ديمة قندلفت تحل بالجزائر

حلت الممثلة السورية القديرة، ديمة قندلفت، بالجزائر، للمشاركة في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، ضمن لجنة تحكيم.

وعبرت الفنانة، بعد وصلوها للجزائر، عن إشتياقها الكبير للبلاد، وللشعب الجزائري الكريم والمعطاء.

وقالت الفنانة، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “أنا لست متعودة على هذا الغياب الكبير عن الجزائر، فعادة آتي كل سنة للمشاركة في المهرجانات المختلفة، سواء في لجنة التحكيم أو كتكريم من هذا البلد الجميل”.

وأضافت الفنانة: “إشتقت للجزائر السيدة، وأنا جد سعيدة لزيارة عنابة لأول مرة، ومتشوقة لإكتشاف هذه المدينة والإستمتاع بشريطها الساحلي”.

هذا وتستعد مدينة عنابة، لاحتضان فعاليات الدورة الـ5 لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، المقررة من 24 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وجرى اختيار إسبانيا كضيف شرف لدورة المهرجان الحالية، وذلك حرصًا من إدارة المهرجان على تعزيز التعاون الثقافي والسينمائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ومن المُقرر أن تشمل فعاليات الدورة الحالية، 6 مسابقات رسمية، أبرزها “أفضل فيلم روائي طويل”. و”أفضل فيلم وثائقي طويل”، و”أفضل فيلم قصير”.

كما تتضمن “جائزة عمار العسكري”، و”جائزة الذكاء الاصطناعي”، التي تمنح لأول مرة في الجزائر. لعمل سينمائي أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. في خطوة تعكس انفتاح المهرجان على التكنولوجيا والفنون الناشئة.

وستتضمن مشاركة إسبانيا عروضاً سينمائية مختارة، ولقاءات مع مخرجين وممثلين إسبان. إلى جانب أنشطة تسلط الضوء على تاريخ وتجارب السينما الإسبانية.