النجمة السورية سلاف فواخرجي تدافع عن نانسي: ليست مجرمة!

خرجت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن صمتها، وعلقت على قضية مقتل الشاب السوري بمنزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.
وأكدت سلاف أنها كانت تفضل الصمت لحين إنتهاء التحقيقات، ولكنها تلقت عدة رسائل تطالبها بالحديث عن القضية.
وكتبت النجمة السورية على صفحتها بإنستغرام: “القانون هو الفيصل، وفي ظالم وفي مظلوم ، وفي عدالة عالأرض ولو بنسب قليلة ، وفي عدالة بالسماء أكبر من كل النسب”.
مضيفة: “كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان، والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي أكيد، بس لما بتكون الأمور لسا ما اكتملت صورتها، ولما بتكون بإيدين القضاء، نحنا مافينا نبت أو نعطي أحكام وقرارات”.
وتابعت الفنانة: “ولكل الناس اللي عم تطالبني بإبداء الرأي بالقضية، وكأنو قراري هو الحكم، أو لمجرد اثبات موقف أواللحاق بسبق السوشل ميديا والقصة مو هيك واكبر من هيك “.
وأكدت سلاف أنها تقف جنب الإنسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته قائلة: “ماحدا بيقبل بالظلم لا الو ولا لغيره، وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير، بس التعميم غلط، وبكل بلد في صالح وفي طالح”.
وقالت فواخرجي: “الجنسية متل الإسم مالو علاقة فيها البني ادم بتخلق معه، والعنصريين وين ماكانوا هم ناس مريضين، وبوقف أكيد مع ابن بلدي بالحق ولو كان بآخر ماعمر الله، وكل نقطة دم منه هي من دمي”.
وأوردت سلاف، أن نانسي وزوجها لو كانا مذنبين، فأكيد رح ياخدوا جزاءهم.
وتابعت الفنانة: “الموضوع أكبر مننا ومن تقييمنا، وماحدا قدر يعرفه، لحد هلأ عالقليلة، والأكيد كمان أنو هنن مو مجرمين بالأصل ولا ساديين، بس في شي صار غلط وغير مقبول”.
وقالت سلاف فواخرجي مدافعة عن نانسي وعائلتها: “أكيد هنن عيلة منيحة ماسمعنا عنهم كلام سيء بيوم من الأيام، وعندهم عيلة وبنات، والڤيديوهات اللي عم تنزل والاغاني والشماتة مابتليق بانسان تعرض لمصيبة”.
وأوردت الفنانة: “الله يرحم إبن بلدي ويصبر أهله وعيلته وولادو ، وولادو متل ولادي وولادنا كلنا، وان شاءالله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع مابيخلصوا”.
مضيفة: “أتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم اوصياء عالمجتمع، وأكيد في شي ماحدا بيعرفه صار، واللي صار أكبر من فن وشهرة، في بيوت وفي اسرار”.
وإختتمت سلاف فواخرجي قائلة: “عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية، وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع محمد الموسى”.
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القانون هو الفيصل ، وفي ظالم وفي مظلوم ، وفي عدالة عالارض ولو بنسب قليلة ، وفي عدالة بالسما اكبر من كل النسب. كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان،والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي اكيد،بس لما بتكون الامور لسا ما اكتملت صورتها. ولما بتكون بإيدين القضاء، نحنا مافينا نبت او نعطي احكام وقرارات ولابيجوز نتدخل لانو الحقيقة بعدها ماوضحت والقضية شائكة جدا. ولكل الناس اللي عم تطالبني بابداء الرأي بالقضية وكأنو قراري هو الحكم ، او لمجرد اثبات موقف أواللحاق بسبق السوشل ميديا (والقصة مو هيك واكبر من هيك ) : انا بوقف جنب الانسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته،ماحدا بيقبل بالظلم لا الو ولا لغيره،وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير، بس التعميم غلط،وبكل بلد في صالح وفي طالح. الجنسية متل الاسم مالو علاقة فيها البني ادم بتخلق معه،والعنصريين وين ماكانوا هم ناس مريضين. وبوقف اكيد مع ابن بلدي بالحق ولو كان بآخر ماعمر الله،وكل نقطة دم منه هي من دمي. ولو نانسي ود.فادي مذنبين اكيد رح ياخدوا جزاءهم. بس الموضوع اكبر مننا ومن تقييمنا وماحدا قدر يعرفه ، لحد هلأ عالقليلة،والاكيد كمان انو هنن مو مجرمين بالاصل ولا ساديين،بس في شي صار غلط وغير مقبول. واكيد هنن عيلة منيحة ماسمعنا عنهم كلام سيء بيوم من الايام، وعندهم عيلة وبنات،والڤيديوهات اللي عم تنزل والاغاني والشماتة مابتليق بانسان تعرض لمصيبة بكل معنى الكلمة ولا بفنان بيوم من الايام قدم سعادة للناس. مانو إله طبعا،وبيغلط وممكن يكون يتحول لمجرم بلحظة ما. بس مو باللحظة اللي وقع فيها نكون نحنا مجرمين. الله يرحم ابن بلدي ويصبر اهله وعيلته وولادو ، وولادو متل ولادي وولادنا كلنا. وان شاءالله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع مابيخلصوا. والرب وحده اللي بيقتص من الظالم عاجلا او اجلا. اتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم اوصياء عالمجتمع وكل واحد فينا عندو مية مشكلة ومية عيب، وكلنا معرضين بلحظة ما نكون مظلومين او ظالمين. واكيد في شي ماحدا بيعرفه صار واللي صار اكبر من فن وشهرة، في بيوت وفي اسرار وفي بشر. عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع #محمد_الموسى والهم كل الاحترام والتقدير وعنا ثقة قبل كل شي بالله العادل والرحمن والرحيم وخلوا البشر بحالهم ولايكونوا سلعة نسوقلها… #نانسي_عجرم #سلاف_فواخرجي
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