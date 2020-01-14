النجمة السورية سلاف فواخرجي تدافع عن نانسي: ليست مجرمة!

خرجت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن صمتها، وعلقت على قضية مقتل الشاب السوري بمنزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.

وأكدت سلاف أنها كانت تفضل الصمت لحين إنتهاء التحقيقات، ولكنها تلقت عدة رسائل تطالبها بالحديث عن القضية.

وكتبت النجمة السورية على صفحتها بإنستغرام: “القانون هو الفيصل، وفي ظالم وفي مظلوم ، وفي عدالة عالأرض ولو بنسب قليلة ، وفي عدالة بالسماء أكبر من كل النسب”.

مضيفة: “كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان، والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي أكيد، بس لما بتكون الأمور لسا ما اكتملت صورتها، ولما بتكون بإيدين القضاء، نحنا مافينا نبت أو نعطي أحكام وقرارات”.

وتابعت الفنانة: “ولكل الناس اللي عم تطالبني بإبداء الرأي بالقضية، وكأنو قراري هو الحكم، أو لمجرد اثبات موقف أواللحاق بسبق السوشل ميديا والقصة مو هيك واكبر من هيك “.

وأكدت سلاف أنها تقف جنب الإنسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته قائلة: “ماحدا بيقبل بالظلم لا الو ولا لغيره، وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير، بس التعميم غلط، وبكل بلد في صالح وفي طالح”.

وقالت فواخرجي: “الجنسية متل الإسم مالو علاقة فيها البني ادم بتخلق معه، والعنصريين وين ماكانوا هم ناس مريضين، وبوقف أكيد مع ابن بلدي بالحق ولو كان بآخر ماعمر الله، وكل نقطة دم منه هي من دمي”.

وأوردت سلاف، أن نانسي وزوجها لو كانا مذنبين، فأكيد رح ياخدوا جزاءهم.

وتابعت الفنانة: “الموضوع أكبر مننا ومن تقييمنا، وماحدا قدر يعرفه، لحد هلأ عالقليلة، والأكيد كمان أنو هنن مو مجرمين بالأصل ولا ساديين، بس في شي صار غلط وغير مقبول”.

وقالت سلاف فواخرجي مدافعة عن نانسي وعائلتها: “أكيد هنن عيلة منيحة ماسمعنا عنهم كلام سيء بيوم من الأيام، وعندهم عيلة وبنات، والڤيديوهات اللي عم تنزل والاغاني والشماتة مابتليق بانسان تعرض لمصيبة”.

وأوردت الفنانة: “الله يرحم إبن بلدي ويصبر أهله وعيلته وولادو ، وولادو متل ولادي وولادنا كلنا، وان شاءالله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع مابيخلصوا”.

مضيفة: “أتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم اوصياء عالمجتمع، وأكيد في شي ماحدا بيعرفه صار، واللي صار أكبر من فن وشهرة، في بيوت وفي اسرار”.

وإختتمت سلاف فواخرجي قائلة: “عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية، وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع محمد الموسى”.