النجمة السورية سلاف فواخرجي تنعي الفنان القدير حمدي بناني

ترحمت النجمة السورية، سلاف فواخرجي، على الفنان الجزائري القدير، حمدي بناني، بعد وفاته أول أمس الإثنين.

ونشرت الممثلة السورية، صورة جمعتها مع أيقونة المالفو الجزائري، على صفحتها بانستغرام وكتبت: “رحمة والسلام لروح صاحب الكمان الأبيض، الفنان الجزائري الكبير والجميل حمدي بناني”.

هذا وانتقل إلى رحمة الله، عميد الأغنية المالوفية في الجزائر، حمدي بناني، أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ77 عاما.