النجمة العالمية بريتنى سبيرز تفقد جنينها
أعلنت النجمة العالمية بريتنى سبيرز، فقدان جنينها، في خبر مفجع تم نشره بعد شهر من مشاركتها خبر حملها.
ونشرت المغنية البالغة من العمر 40 عامًا النبأ المحزن فى بيان نُشر على حسابها على موقع “إنستغرام”.
وقالت بريتنى سبيرز في رسالتها: “ببالغ حزننا أن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة في وقت مبكر من الحمل. هذا وقت عصيب على أي والد ووالدة”.
وأضافت “ربما كان علينا أن ننتظر الإعلان حتى نتقدم، لكننا كنا متحمسين للغاية لمشاركة الأخبار السارة. نحن ممتنون لكل دعمكم، نطلب التفضل بالخصوصية خلال هذه اللحظة الصعبة”.
وكانت النجمة العالمية بريتنى سبيرز Britney Spears، كشفت، الشهر الماضي. عن مفاجأة كبيرة وسارة لجمهورها حول العالم، بالإعلان عن حملها الثالث.
ونشرت الخبر من خلال حسابها بانستغرام، وهو الأمر الذي كان بمثابة حلم لها. حرمت منه سبب الوصاية عليها من والدها، حيث كانت الوصاية تمنع حملها.
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يصغرها بـ 12 عاما وإيراني الجنسية.. النجمة العالمية بريتني سبيرز تعلن خطوبتها
أعلنت النجمة الأمريكية العالمية بريتني سبيرز على موقع إنستغرام مساء الأحد عن خطوبتها على صديقها إيراني الأصل سام أصغري البالغ 27 عاما.
ونشرت النجمة البالغة 39 عاما مقطع فيديو قصير عبر ”إنستغرام“، لخاتمها الماسي وأرفقته بالتعليق “لا أصدق ذلك”.
وشوهد خطيب بريتني وهو مدرب رياضي قبل أيام قليلة في متجر مجوهرات. مما يشير بالفعل إلى أنه كان ينوي خطبة بريتني.
وعانت بريتني من اكتئاب شديد منذ عام 2007. حيث أدى هذا التصرف إلى وضعها تحت وصاية والدها جايمي سبيرز الذي تحكم على مدى 13 عاما بشؤونها المالية.
وفي جوان الماضي شنت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز حملة قضائية بهدف سحب الوصاية من والدها. وفي مطلع سبتمبر الجاري، طلب جايمي سبيرز رسميا من المحكمة إنهاء الوصاية المفروضة على ابنته.
وأعلن جيمي سبيرز والد نجمة البوب الأمريكية بريتني، موافقته على التنحي عن الوصاية عليها في الـ13 من أوت.