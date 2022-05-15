النجمة العالمية بريتنى سبيرز تفقد جنينها

أعلنت النجمة العالمية بريتنى سبيرز، فقدان جنينها، في خبر مفجع تم نشره بعد شهر من مشاركتها خبر حملها.

ونشرت المغنية البالغة من العمر 40 عامًا النبأ المحزن فى بيان نُشر على حسابها على موقع “إنستغرام”.

وقالت بريتنى سبيرز في رسالتها: “ببالغ حزننا أن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة في وقت مبكر من الحمل. هذا وقت عصيب على أي والد ووالدة”.

وأضافت “ربما كان علينا أن ننتظر الإعلان حتى نتقدم، لكننا كنا متحمسين للغاية لمشاركة الأخبار السارة. نحن ممتنون لكل دعمكم، نطلب التفضل بالخصوصية خلال هذه اللحظة الصعبة”.

وكانت النجمة العالمية بريتنى سبيرز Britney Spears، كشفت، الشهر الماضي. عن مفاجأة كبيرة وسارة لجمهورها حول العالم، بالإعلان عن حملها الثالث.

ونشرت الخبر من خلال حسابها بانستغرام، وهو الأمر الذي كان بمثابة حلم لها. حرمت منه سبب الوصاية عليها من والدها، حيث كانت الوصاية تمنع حملها.

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