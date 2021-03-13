النجمة العالمية جينيفر لوبيز تنفصل عن خطيبها

إنفصلت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، عن خطيبها أليكس رودريغيز، بعد 4 سنوات من الخطبة تقريباً.

ولم يصدر كل من لوبيز وخطيبها، أي توضيح حول سبب الإنفصال.

خاصة وأن الثنائي، كانا يخططان لإقامة حفل الزفاف في بداية عام 2020 لولا فيروس كورونا.

وأكدت مصادر إعلامية، وقوع بعض المشاكل بين الثنائي حاولا حلها لفترة طويلة لكن دون جدوى مما أدى إلى وقوع الانفصال في النهاية.

وكان الظهور الأخير لجينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز في نهاية شهر فيفري، في جمهورية الدومينيكان أين كانت لوبيز تصور فيلما هناك.

وبدت علامات السعادة على الثنائي خلال إلتقاطهما للصور.

ويأتي الانفصال بعد محاولات عديدة لتحديد موعد الزفاف وتأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.