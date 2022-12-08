النجمة العالمية سيلين ديون تعلن عن خبر سيئ لمحبيها

كشفت النجمة العالمية سيلين ديون، اليوم الخميس، عبر حسابها على إنستغرام. عن إصابتها بـ “اضطراب عصبي نادر للغاية”، أجبرها مرة أخرى. على تأجيل حفلات جولتها العالمية في Courage World Tour في أوروبا.

وأوضحت نجمة كيبيك في رسالة الفيديو المنشورة على حسابها أنستغرام أنها “تعاني من مشاكل صحية لفترة طويلة”.

وقالت “في الآونة الأخيرة، تم تشخيصي باضطراب عصبي نادر جدًا وهو متلازمة الشخص المتيبس “.

هذا الاضطراب ، الذي يتميز على وجه الخصوص بصلابة العضلات التدريجية. يجعل سيلين ديون تواجه صعوبة في المشي ويمنعها من “استخدام أحبالها الصوتية” كما تريد.

وتتابع قائلة: “إنه لأمر محزن للغاية أن أخبركم اليوم أنني لن أكون مستعدة لبدء جولتي في أوروبا مرة أخرى في فيفري. قائلة إن لديها فريقًا ممتازًا من الأطباء إلى جانبها. حيث أنه كان من المقرر أن تستأنف هذه الجولة في نهاية فيفري.

كما اهتز برنامجها الصيفي أيضًا ولن تكون نجمة أمريكا الشمالية حاضرة بشكل ملحوظ في مهرجان Vieilles charrues. في بريتاني، حيث كان من المتوقع أن تكون في 13 جويلية، بعد إلغاء الأولين.

من ناحية أخرى ، يتم الحفاظ على الحفلات الموسيقية الست المخطط لها في La Défense Arena (بالقرب من باريس) في سبتمبر 2023.

وأجرت سيلين ديون أول 52 عرضًا من الجولة قبل بدء وباء Covid-19 في أوائل عام 2020. ثم أعلنت النجمة في جانفي الماضي أنها ستلغي المرحلة في أمريكا الشمالية من هذه الجولة بسبب مشاكلها الصحية.