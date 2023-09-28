النجمة العالمية شاكيرا تواجه السجن

تواجه النجمة الكولومبية شاكيرا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. إذا ثبتت إدانتها بجميع تهم الاحتيال الضريبي الست في محاكمة نوفمبر.

ووفقًا لصحيفة إل موندو، وُجهت إلى النجمة الكولومبية شاكيرا التي من المقرر أن تُحاكم في إسبانيا في نوفمبر. بتهمة الاحتيال الضريبي، تهمة جديدة من النيابة العامة بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 6 ملايين يورو.

ويتعلق الأمر بمخالفات مزعومة في إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الثروة لعام 2018 للمغنية المقيمة حالياً في ميامي.

ويقدّر الادعاء، باستخدام شركات مسجلة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع الضريبة بالكامل في ذلك العام. حجم الاحتيال بما مجموعه 6,6 مليون يورو بمجرد إضافة فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.

وفي بيان صدر الثلاثاء، أكد ممثلو شاكيرا أن المغنية “لم تتلق أي إخطار في ميامي”، حيث “عنوانها الرسمي”.

ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من الافتتاح المقرر في 20 نوفمبر في برشلونة. لمحاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي خلال الفترة 2012-2014.