النجمة العالمية ليدي غاغا تنظم إلى الجزء الثاني من فيلم جوكر

نشر مخرج فيلم جوكر يوم أمس الثلاثاء على إنستغرام الشخصية التي لعبت دورها المغنية ليدي غاغا. في فيلمه القادم Joker: Folie à deux.

ولم يتم الكشف عن الملخص الرسمي لهذا الجزء الثاني من Joker. إلا أن عنوانه يعطي أول نظرة عن الفيلم. حيث يشير مصطلح Folie à deux إلى مصطلح طبي للاضطراب العقلي الذي يصيب شخصين أو أكثر.

وفقًا للمعلومات الأولى ، سيكون هذا الجزء الثاني من Joker مختلفًا تمامًا عن الجزء الأول من حيث تنسيقه.

وبالتالي، فإن اختيار ليدي غاغا في فريق العمل ليس تافهاً، فقد أنتج تود فيليبس في عام 2018 فيلم A Star Is Born . وهو الفيلم الذي ظهرت فيه المغنية لأول مرة في دور البطولة في السينما.