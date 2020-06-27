النجمة اللبنانية نادين نجيم تتخذ هذا القرار مع أبنائها

إنبهرت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، بالطبيعة الخلابة في بلدها، بعدما قامت بزيارة إلى الشلالات رفقة أبنائها.

ونشرت الفنانة، مجموعة من الصور العائلية عن زيارتها للشلالات، على صفحتها بأنستغرام، مفتخرة بما يتضمنه بلدها من مناطق ساحرة وخلابة.

وقررت نادين نجيم، الذهاب لزيارة كل المناطق الساحرة ببلدها مع أبنائها، لتعرفهم على كل بقعة بها.

وعلقت النجمة اللبنانية، على الصور التي نشرتها قائلة: “هذا لبنان، وهذه شلالات بعقلين، أجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان، قررت هذه السنة أن أكتشف أنا وأولادي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق “.

وأضافت الفنانة: “لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت، الله يحمي بلدي وشعبه ويرجّع أيام العزّ لبلدنا والأمان لكل اللبنانيين”.