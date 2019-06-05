النجمة اللبنانية نادين نجيم تتخلى عن شعرها تماما.. هكذا علقت !!

فاجأت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها عندما ظهرت أمس الثلاثاء وهي “صلعاء” الشعر، بعدما حلقت شعرها بالكامل.

حيث تقمصت النجمة اللبنانية دور طبيب مختصة في أمراض السرطان في مسلسل خمسة ونص، الذي تم بثه خلال الشهر الفضيل.

وقامت الدكتورة بيان، وهو الدور الذي أدته نادين نجيم، بحلق شعرها بالكامل في الحلقة الأخيرة من المسلسل، التي بثت أمس الثلاثاء في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتخلت الدكتورة بيان عن شعرها من اجل مرضى السرطان، حيث زارت مركز علاج أمراض السرطان في أحداث الحلقة الأخيرة ليقوم الاطفال بحلاقة شعرها.

وفي المقابل علقت النجمة اللبنانية، عن هذا المشهد عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أمس قائلة: “لن أنسى بحياتي هذا الشعور”.