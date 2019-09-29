النجمة اللبنانية يارا منبهرة بأداء محرز مع السيتي وتوجه له هذه الكلمات

فن وثقافة
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النجمة اللبنانية يارا منبهرة بأداء محرز مع السيتي وتوجه له هذه الكلمات
بقلم نادية بن طاهر

شجعت النجمة اللبنانية المحبوبة وسفيرة الإحساس، يارا، فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي، في لقائه ضد فريق إيفرتون، وانبهرت بأداء نجم الخضر رياض محرز.

وتفاعلت النجمة اللبنانية، مع كل لقطات المباراة، وعبرت عن إعجابها بتمريرات وأهداف محرز، بتغريدات على صفحتها بالأنستغرام.

ومن بين ما كتبته يارا: “شو ها المحرز ..ما شاء الله.. يا سلام يا محرز، هدف رائع.. تمريرة رائعة من محرز”.

وانتهت مباراة أمس السبت لفريق السيتي، بفوزه بثلاثية، وذلك في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختير نجم الخضر، رياض محرز، كرجل للمباراة، بعد أدائه الرائع ومساهمته بشكل كبير في تحقيق الفوز.

وسجل محرز في المباراة هدفا رائعا، بإستغلاله لمخالفة مباشرة، كما كان وراء التمريرة ماقبل الأخيرة في الهدفين الأول والثاني للسيتي.

يارا تويتر

يارا تويتر

يارا تويتر


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