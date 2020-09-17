النجمة المصرية أنغام تكشف حقيقة زواجها للمرة الخامسة

فن وثقافة
  • -
  • 0
النجمة المصرية أنغام تكشف حقيقة زواجها للمرة الخامسة
بقلم نادية بن طاهر

خرجت النجمة المصرية أنغام عن صمتها، وحسمت الجدل الذي أثاره خبر زواجها للمرة الخامسة، وتناقلته بقوة مواقع التواصل الإجتماعي.

وردت الفنانة المصرية، على أخبار زواجها مجددا عبر حسابها على تويتر وكتبت: “الأخبار المتداوله عني غير صحيحه رجاء للمواقع المحترمه عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر”.

وتزامنت هذه الشائعة، مع طرح أنغام لأغنيتها الجديدة “بحبك وبرتاحلك”، والتي تضمنت الكثير من المعاني الرومانسية، وهو ما أثار شكوك حول إرتباطها مجددا.

هذا وتسبب زواج أنغام من الملحن أحمد إبراهيم، في جدل واسع، إلا أنه بعد فترة قليلة فوجئ الجميع بانفصالهما.

وكشف مصدر مقرب من الثنائي، إن الطلاق وقع بين أنغام وزوجها رسمياً، بعد إعادة فتح المحاكم، بعد غلقها لأشهر كإجراء احترازي في ظل وباء كورونا.

انغام


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=887799

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com