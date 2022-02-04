النجمة المصرية القديرة عايدة عبد العزيز في ذمة الله

انتقلت الى رحمة الله، النجمة المصرية القديرة عايدة عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وتم تشييع صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز، بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وتم دفنها في مقابر العائلة.

وقدمت الراحلة ما يقرب من 200 عمل فني، تنوع ما بين الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحية.

وبدأت عايدة عبد العزيز مشوارها بالعمل في وزارة التربية والتعليم، كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس. وذلك بعد انتهاء دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي عام 1962، سافرت مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم إلى مدينة لندن، لاستكمال دراستها. وهناك حصلت على دورة تدريبية في تخصص الحركة المسرحية والصوت.

وكانت الفنانة المصرية عمودا من أعمدة المسرح، فقد قدمت العديد من الأعمال المميزة. أبرزها “عودة الغائب، انتيجون، ولادك يامصر، الست هدي، طائر البحر، المهاجر، لعبة السلطان، دنجوان، الأرض”.

وساهمت عايدة عبد العزيز في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية. أبرزها فيلم “يوميات نائب في الأرياف” و”شهد الملكة” و”النمر والأنثى” و”بوابة إبليس” و”الواد محروس بتاع الوزير” و”هليوبوليس”.

ومن أشهر مسلسلاتها “زينب والعرش” و”هالة والدراويش” و”ضمير أبلة حكمت” و”يوميات ونيس” و”الفرار من الحب” و”كناريا وشركاه” و”موجة حارة”.

واستطاعت الفنانة عايدة عبد العزيز أن تلفت الأنظار في فيلم “النمر والأنثى”، مع الفنان المصري عادل إمام عام 1987. وقد أتقنت عايدة الدور للدرجة التي جعلته واحدا من أهم أدوارها.

وفي عام 1999، قدمت فيلم “الواد محروس بتاع الوزير”، مع عادل إمام. وبالرغم نجاحها مع الزعيم إلا أنها لم تقدم سوى عملين خلال مسيرتها الفنية الطويلة.

وكشفت الفنانة المصرية سبب ذلك قائلة، في وقت سابق، إن عادل إمام تجاهلها، بسبب تألقها في الأدوار التي قدمتها معه.

وأصيبت عابدة عبد العزيز بمرض ألزهايمر بعد وفاة زوجها مباشرة.

وقبل اعتزالها الفن بشكل نهائي، قدمت الفنانة عايدة عبد العزيز، عام 2014، مسلسل “دهشة” مع الفنان القدير يحيي الفخراني. لتختم به مسيرتها الفنية بعد تاريخ فني طويل.