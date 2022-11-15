النجمة المصرية علا غانم تعود للتمثيل

قررت الممثلة المصرية علا غانم العودة لممارسة نشاطها الفني، بعد ست سنوات من الغياب، والاستقرار في أمريكا برفقة ابنتيها.

وتعاقدت علا غانم على بطولة مسلسل جديد بعنوان “توحة”. من المقرر البدء في تصويره خلال أيام قليلة ليلحق العرض في موسم رمضان 2023.

وابتعدت علا غانم عن الوسط الفني منذ العام 2017، بعد عرض آخر أفلامها “الفندق” من دون تحقيق إيرادات مناسبة.

كما شاركت في نفس العام في مسلسل “طعم الحياة”، إضافة إلى مسلسل “ظل الرئيس”.

وأعلنت علا وقتها سفرها إلى أمريكا للبقاء برفقة ابنتيها. واقتصر ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور مع عائلتها، وعادت للمرّة الأولى إلى مصر العام الماضي، للاحتفال بزفاف ابنتها.

وأشارت علا في زيارتِها الأخيرة إلى تأسيس شركة وفندق للكلاب في أمريكا. وأكّدت أن محلاتها لرعاية الكلاب تنافس أكبر “البرندات” في العالم.