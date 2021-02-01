النجمة المصرية ميمي جمال تعلن اعتزالها الفن

قررت النجمة المصرية، ميمي جمال، اعتزال الفن، بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى الذي قضت معه اكثر من 40 سنة.

وأعلنت الفنانة ميمي جمال اعتزالها مساء أمس الأحد على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”.

وقالت الفنانة المصرية خلال المداخلة، إنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى دامت أكثر من 40 عامًا.

أما خارج المنزل فكل منهما كان لديه عمله –تضيف الفنانة المصرية المعتزلة-.

وتابعت أن زوجها كان سند وظهر وعشرة عمر، وبعد وفاته مرت بفترة نفسية سيئة.

وبعدها شاركت في فيلم “لف ودوران” مع الفنان أحمد حلمي ثم قررت اعتزال الفن.

وأكدت الفنانة أنها أرادت تعويض الفترة التي مرت من حياتها مع أسرتها وحتى ترتاح بعد مسيرتها الطويلة في عالم الفن.

وقالت إن قرار الاعتزال مريح لها نفسيًا بشدة، وذلك لأنها “تعبت” في الفترة الماضية.