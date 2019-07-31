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النجمة المصرية نيللي كريم تتعرض للسرقة في لندن

فن وثقافة
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النجمة المصرية نيللي كريم تتعرض للسرقة في لندن
بقلم نادية بن طاهر

كشفت الممثلة المصرية، “نيللي كريم”، أنها تعرضت إلى السرقة، أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية، لندن، عبر صفحتها الرسمية على “الأنستغرام”.

حيث كتبت على صفحتها بالأنستغرام: “أخيرا استعدت حسابي، بعد سرقة هاتفي في لندن، أشكر كل أصدقائي الذين قاموا بمساعدتي في استعاته”.

للتذكير، تشارك النجمة المصرية، في موسم أفلام عيد الأضحى، في شهر اوت القادممـ من خلال الموسم الثاني لفيلم”الفيل الازرق 2″.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=682748

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