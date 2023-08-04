النجمة المصرية هبة مجدي وابنتها في المستشفى ومطعم شهير في قلب الاتهام

أعلنت الفنانة المصرية هبة مجدي عن تعرّضها هي وابنتها دهب لأزمة صحية، دخلتا على أثرها أحد المستشفيات. كاشفةً أنهما أُصيبتا بتسمّم غذائي، بعد تناولهما وجبة بمطعم ماكدونادز

ونشرت هبة صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”. وعلّقت عليها قائلةً: “يا جماعة محدّش ياكل من المطعم ده، أنا ودهب أكلنا إمبارح منه واحنا لسّة خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء”.

من ناحيته، حذّر الفنان محمد محسن زوج هبة مجدي ووالد دهب، الجمهور من التعامل مع المطعم الشهير. حيث نشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة لابنته دهب وهي في المستشفى.

وعلّق عليها قائلاً: “احذروا ….. ! هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم إمبارح بسبب أكل المطعم وطول الليل في المستشفى. حبيت أقولكم تحذروه وتتجنبوه لأن دي مش أول مرة. هم الحمد لله بقوا كويسين دلوقت والحمد لله على كل شيء”.