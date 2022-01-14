النجمة المصرية هنا الزاهد تعلن شفاءها من كورونا

أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن تعافيها، من إصابتها بفيروس كورونا.

وقضت هنا الزاهد 12 يوما في العزل المنزلي، وذلك بعد سلبية نتيجة المسحة الجديدة.

فيما يواصل زوجها أحمد فهمي، الذي أصيب مع زوجته هنا في نفس الوقت بكورونا، عملية التعافي وقضاء فترة العزل المنزلي. حيث ينتظر إجراء مسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من تعافيه من الفيروس.

وأعلنت هنا الزاهد، شفاءها من فيروس كورونا، عبر حسابها على انستغرام.

وكتبت هنا، قائلة:” الحمد لله سلبي كورونا مبسوطة جدا بردود أفعالكوا على مسلسل “أنا وهى” و المشاهدات العالية على المسلسل. شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية ” هند ” شكرا لكل الناس اللي كلمتنى بجد شكرا. لأني تعبت جدا في الشخصية دى”.

وتابعت:”عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل و المخرج سامح عبد العزيز لإن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة. عشان المسلسل يطلع كدة، وأستاذى أشرف عبد الباقى وصديقى أحمد حاتم بجد استمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل”.

مسلسل “أنا وهى” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين. عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى. وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وشاركت هنا الزاهد بصحبة زوجها أحمد فهمى، الشهر الماضى بعرض مسرحية “جوازة معفرتة” في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في بطولته العمل بيومى فؤاد، محمد أنور، محمد أوتاكا، ايمان السيد، أحمد على، إسماعيل فرغلى. والعمل تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

وسجلت المسرحية التعاون الثانى بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعدما قدما سوياً مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019.

وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى.

كما ظهر فهمى كضيف شرف في حكاية من حكايات “حلوة الدنيا سكر” الذي خاضت به هنا الزاهد. أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.