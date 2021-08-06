النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى

كشف النجم أحمد العوضى خلال تصريحات خاصة لموقع “اليوم السابع” المصري خروج زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز من المستشفى. وهذا بعد فترة طويلة قضتها بسبب الأزمة الصحية واستلزمت دخولها العناية المركزة قبل تحسن حالتها الصحية.

كما أكد النجم احمد العوضى أن زوجته ياسمين عبد العزيز ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت ملاحظة الأطباء. وكان الفنان أحمد العوضى شارك متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك. من خلال فيديو أهداه إلى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكان النجم أحمد العوضى، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، أعلن الشهر الماضي، عن دخولها المستشفى في حالة خطيرة. ومع تتبع تفاصيل حالتها الصحية تم الكشف عن خطأ طبى تسبب في تدهور حالتها الصحية.