النجمة الهندية بريانكا شوبرا مصدومة بعد إنتحار زميلها سوشانت سينغ راجبوت

تلقت النجمة الهندية، بريانكا شوبرا، خبر إنتحار زميلها الفنان الهندي سوشانت سينغ راجبوت، بصدمة كبيرة.

وعبرت النجمة، على صدمتها الكبيرة وحزنها العميق، بعد الوفاة المأساوية لزميلها.

ونشرت بريانكا، صورة جمعهتها مع الفنان الراحل على صفحتها بأنستغرام وكتبت: “إنني مصدومة، لا بدّ أنك كنتَ تعاني من الكثير من الألم”.

وأضافت الفنانة: “أتمنى أن تكون في سلام أينما كنت يا صديقي، رحلت باكرا، لن أنسى أبدا محادثاتنا حول الفيزياء الفلكية عند شروق الشمس، الكلمات تفقد معانيها، تعازيي للعائلة وللجميع الحزينين لهذه الخسارة الفادحة”.