النجمة الهندية ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

لم تتوقع نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون أن تتعرض لمرض عقلي، في ظل كل النجاح والثراء الذي حققته.

وتحدثت بادوكون عن معركتها مع الاكتئاب، ودعت إلى مزيد من النقاش العام للمساعدة في معالجة أزمة الصحة العقلية.

وقالت النجمة البالغة من العمر 34 عاما، “ما كنت أعاني منه أيضا هو هذا الشعور المجوف، الفارغ ، المقلق، كنت أبكي من لا شيء”.

وأصيبت النجمة الهندية بالاكتئاب في 2014، لكنها أكدت أنها محظوظة لأن والدتها لاحظت الأعراض، وطلبت منها أن تلجأ إلى المساعدة الطبية.

إصابتها بالاكتئاب لم تكن نهاية بل بداية لحلم حيث أسست النجمة الهندية الشابة مؤسسة “عيش وحب واضحك” والتي تهدف إلى نشر الوعي بقضايا الصحة العقلية.

كما أنها أطلقت أول حملة وطنية، لمساعدة الناس على اكتشاف إصابتهم بالأمراض العقلية.

وقالت بادكون إنها تعلم أن “فهم ما كانت تعانيه هو الخطوة الأولى نحو الشفاء، فمعرفة العلة يجعلك تشعر بالنجدة الكبرى”.