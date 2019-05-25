النجمة سامية رحيم تتحدث عن “مشاعر” عبر قناة “النهار”

عبرت الفنانة التونسية المتألقة، سامية رحيم، والتي أدت دور والدة “السي طاهر”، في مسلسل “مشاعر”، عن فرحتها الكبيرة، بالمشاركة بهذا العمل الدرامي الضخم.

وقالت سامية رحيم، في اتصال هاتفي مع قناة “النهار”، أن تجربتها التمثيلية في مسلسل “مشاعر”، كانت رائعة، وشكلت اضافة بالنسبة لها.

وبخوصوص وجود جزء ثاني للمسلسل، قالت الفنانة أنهم لم يتحدثوا عن الموضوع، وأنها لا تعلم إن كان سيكون هناك جزء ثاني أم لا، وأنها تتمنى ذلك.

وعن عرض المسلسل، على قناة الـ”mbc “، قالت الممثلة، أنه ستتم ترجمة المسلسل إلى العربية، وبرأيها أن المسلسل لا يحتاج ذلك، كون اللهجة المغاربية مفهومة، وقريبة من اللغة العربية.

وقالت الفنانة عن العمل مع فنانين جزائريين، أنها جد سعيدة بالعمل مع فنانين كبار مثلهم، وأن أدائهم المميز في المسلسل، قد أبهرها.

وحول سؤال إن كانت تقبل العمل بمسلسل جزائري 100 في المئة، قالت الفنانة، أنها تقبل ذلك بكل سرور.