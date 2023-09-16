النجمة سلاف فواخرجي تدعو للجزائر

تفاعلت النجمة السورية سلاف فواخرجي، مع الحرائق التي شابت عدد من الولايات الجزائرية أمس الجمعة.

ونشرت الفنانة صورة من الحرائق، وكتبت على صفحتها الرسمية بانستغرام: “حمى الله أرض الجزائر وسلام على أهلها ومن فيها”.

وكانت الفنانة قد قدمت تعازيها قبل أيام، للشعب الليبي إثر الكارثة التي ألمت بهم بعد إعصار دانيال الذي خلف أزيد من 11 ألف قتيل و10 آلاف مفقود.

وكتبت الفنانة: “حمى الله ليبيا وأهلنا فيها.. وكل العزاء لأسر ضحايا الإعصار وأعان المتضررين وأبعد السوء عن الجميع.. قلوبنا معكم”.