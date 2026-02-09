النجم الألماني الأسبق يورغن كلينسمان يزور المركز التقني الوطني بسيدي موسى

قام نجم الكرة الألمانية الأسبق، يورغن كلينسمان، اليوم الاثنين، بزيارة إلى المركز التقني الوطني بسيدي موسى، حيث اطلع عن قرب على مختلف الهياكل والمنشآت الرياضية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتجول كلينسمان، في مرافق المركز بما في ذلك الملاعب الرئيسية والمنشآت المخصصة للتكوين والتحضير البدني. وأعرب عن إعجابه بمستوى التجهيزات والبنية التحتية التي يزخر بها هذا الصرح الرياضي.

كما خصّ النجم الألماني أصاغر المنتخب الوطني الجزائري المتواجدين حاليًّا في تربص بالمركز بزيارة ميدانية، إذ التقى باللاعبين وطاقمهم الفني، وأدلى بكلمات تحفيزية مقدما دعما معنويا كبيرا، شجعهم من خلالها على مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق النجاح ورفع الراية الوطنية مستقبلا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية، بما يسهم في تطوير كرة القدم الجزائرية على مستوى التكوين القاعدي والمنتخبات الوطنية.