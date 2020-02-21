النجم الأمريكي “جوني ديب” يعرض فيلمه الجديد اليوم في مهرجان برلين

يشارك النجم الأمريكي الشهير جوني ديب، اليوم الجمعة، في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويعرض ديب في المهرجان فيلمه الجديد “ميناماتا”، الذي يجسد فيه شخصية المصور الأمريكي دابليو أوجين سميث 1978 – 1918.

ويعرض المهرجان اليوم أولى الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمنافسة على الدب الذهبي، وهو فيلم “المتطفل” للمخرجة الأرجنتينية ناتاليا ميتا، و”بعيد عن الأنظار” للمخرج الإيطالي جيورجيو ديريتي.

وافتُتحت الدورة السبعين للبريناله، الذي يعد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، مساء أمس الخميس في العاصمة الألمانية.

ويستمر عرض أفلام المهرجان البالغة 340 فيلما حتى الأول من مارس المقبل، ويدخل 18 منها المنافسة على جائزة الدب الذهبي.