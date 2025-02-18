النجم التركي أوزجان دينيز يتعرض لنوبة قلبية

أكدت وسائل إعلام تركية، أن النجم التركي أوزجان دينيز، والذي يبلغ من العمر 52 عامًا تعرض لنوبة قلبية، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وحسب صحيفة “حرييت”، فقد نقل الفنان إلى المستشفى، مما أدى إلى توقف تصوير مشاهده في مسلسل البراعم الحمراء.

وخضع الفنان بالمستشفى، لتصوير الأوعية والشرايين، كما سيتم أيضًا إدخال دعامة في الشريان المسدود في قلبه.

وجاء ذلك، بعد تعرض النجم مؤخرًا لضغوط رهيبة من قبل عائلته، بسبب خلافات نشبت بينه وبين أخيه مدير أعماله الذي انفصل عنه مؤخرًا. بالإضافة إلى خلافات مع والدته.

ونقلت الصحافية التركية بيرسين ألتونش الخبر في منشور عبر حسابها في “إنستغرام”، حيث كتبت: “لا تزال الخلافات العائلية بين أوزجان دينيز وعائلته تتفاقم. إذ شهد موقع تصوير مسلسل البراعم الحمراء حادثة صادمة. بعد أن تعرّض دينيز لأزمة قلبية مفاجئة”.

وأضافت: “أثناء وجوده في موقع التصوير، شاهد دينيز مقابلة والدته وتأثر بشدة. خاصة أنه يعاني منذ فترة طويلة من الضغوط العائلية. لدرجة أنه فكر في ترك المسلسل في بداية الموسم خوفاً من تأثير هذه المشاكل في العمل. لكن الأمر ازداد سوءاً عندما شعر بالإعياء أثناء التصوير، ما أدى إلى إيقاف التصوير فوراً”.

وعبّرت زوجة الفنان، سمر دادغار عن استيائها الشديد من تصرفات عائلة زوجها. وكتبت في رسالة نشرتها عبر “إنستغرام”: “لم تنتهِ عداوتكم ولم تتوقف مكائدكم… إذا أصابه أيّ مكروه، سأجعل العالم ينهار فوق رؤوسكم. أنا في طريقي إلى المستشفى، لا أستطيع التنفّس. وإذا حدث له شيء.. سأكشف الحقائق حول المكائد التي تعرّض لها أوزجان على مدار سنوات.. العدالة ستتحقق قريباً”.