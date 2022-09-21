النجم التونسي نوردو في الجزائر وهذا برنامج الحفلات

يقوم الفنان التونسي مروان جيبالي والمعروف بـ”نوردو” بجولة فنية في الجزائر، يفتتحها بحفل فني في ولاية وهران يوم الخميس القادم.

ويفتتح النجم التونسي جولته الفنية من ولاية وهران، أين يحيي حفلا فنيا يوم 29 سبتمبر الجاري بفندق الميريديان، بمشاركة الدي جي مولاي.

لينتقل بعدها إلى الجزائر العاصمة، أين سيحيي حفلا فنيا يوم 1 أكتوبر القادم. ثم يتحول إلى قسنطينة والتي يحيي فيها حفل فني يوم 6 أكتوةبر القادم، بقاعة أحمد باي.