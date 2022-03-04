النجم السابق لآسي ميلان يعلن اعتناقه الإسلام

أعلن الدولي الهولندي، والنجم السابق لنادي آسي ميلان الإيطالي. كلارينس سيدورف، عن اعتناقه الإسلام.

ونشر سيدروف، خبر اعتناقه الإسلام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي. من خلال رسالة مطولة أكد فيها.

“شكرا لرسائلكم الجميلة التي سعدت بانضمامي لعائلة الإسلام. أنا جد سعيد وفخور بالانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات”.

كما أضاف: “لن أقوم بتغيير اسمي، سأحافظ على الاسم الذي منحني إياه والدي، كلارينس سيدورف”.

يذكر أن كلارينس سيدورف، يُعد من أبرز اللاعبين الذين حملوا قميص آسي ميلان، وأندية أخرى، أين توّج بعدة ألقاب أوروبية.

طالع أيضا