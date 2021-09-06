النجم السابق للمنتخب الفرنسي يفارق الحياة بعد 39 سنة غيبوبة

توفي النجم الدولي الفرنسي السابق جون بيار أداما اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ73 عاما، بعد بقائه في غيبوبة لمدة 39 سنة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، نبأ وفاة النجم الفرنسي لسنوات السبعينات، والثمانينات، جون بيار أداما، في أحد المستشفيات.

وصنع جون بيار أداما، الحدث حتى بعد توقفه عن ممارسة كرة القدم، من خلال بقائه في غيبوبة بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة، لمدة 39 سنة.

وحمل جون بيار أداما، ألوان المنتخب الفرنسي، والعديد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان، نيس، نيم وغريها، حيث عبر مسؤولي كل هذه الأندية عن تعازيهم لعائلة لاعبهم السابق.