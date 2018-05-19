النجم الساحلي يتخلى عن خدمات مضوي

أنهت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، ارتباطها مع المدرب الجزائري، خير الدين مضوي، بعد تجربة لم تتعدى ستة أشهر.

ونقل موقع “فوتبول 365“، خبر تخلي إدارة النجم الساحلي، عن خدمات المدرب، خير الدين مضوي، ومساعده علي بومنيجل.

وأرجع ذات المصدر، سبب إنهاء مهام مضوي، من العارضة الفنية للنجم الساحلي، بعد هزيمته في نهائي كأس تونس، الأسبوع الماضي.

كما لم ينجح الفريق بقيادة مضوي، في تحقيق مركز مؤهل لرابطة أبطال إفريقيا، بعد احتلاله المركز الثالث في البطولة التونسية بـ47 نقطة.

يذكر أن خير الدين مضوي (41 عاما)، أشرف على النجم الساحلي التونسي، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما إليه من وفاق سطيف.