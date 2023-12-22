النجم الساحلي يتضامن مع ضحايا فريق مولودية البيض

قدمت إدارة النجم الساحلي التونسي تعازيها لإدارة نادي مولودية البيض إثر وفاة شخصين من أفراد الفريق بعد انقلاب حافلة الفريق.

ونشرت إدارة النجم الساحلي، اليوم الجمعة، بيانا عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” حيث قالت “ببالغ الحزن و الأسى تلقينا خبر حادث انقلاب حافلة فريق نادي مولودية البيض الجزائري”.

كما أضاف “بهذه المناسبة الأليمة يتقدم النجم الرياضي الساحلي بأحر التعازي للعائلة الموسعة للنادي الشقيق، سائلين الله أن يشفي الجرحى و أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان”.

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