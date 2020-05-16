النجم الساحلي يرد على النصرية بخصوص قضية زردوم !!

ردت إدارة فريق النجم الساحلي التونسي على امتعاض نصر حسين داي من تأخر دخول بقية أموال ورقة تسريح اللاعب “رضوان زردوم” المقدرة بـ300 ألف أورو.

شكري العميري رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي قال في تصريحات إذاعية السبت:”سنجيب على هذه المراسلة في أقرب وقت، وسنوجه رسالة طمأنة لنصر حسين داي”.

وأضاف:”الكل يعلم أنه منذ انتشار الوباء، الجميع أصبح يعيش ظروفا صعبة.. النجم الساحلي نادٍ معروف، وليس لديه مشاكل في تسوية أي ملف مع أي نادٍ.. ننتظر نهاية مشكلة الوباء لنغلق ملف زردوم”.

وكانت إدارة النصرية قد راسلت النجم الساحلي ومنحته 10 أيام كمهلة لتسوية الملف أو تقديم شكوى للفيفا.