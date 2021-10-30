النجم الساحلي يعلن عن تسوية مستحقات بوتمان

أعلنت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، عن قيامها بتسوية جميع مستحقات لاعبها الجزائري زين الدين بوتمان. كما أكدت إدارة النادي التونسي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تسديد كل مستحقات زين الدين بوتمان.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النجم الساحلي، بعد أن دفعت شهر سبتمبر الماضي 143 ألف دولار، لنظيرتها من نصر حسين داي، كمنحة تكوين بوتمان.

يذكر أن زين الدين بوتمان، انتقل إلى النادي التونسي، شهر فيفري الماضي، أين أمضى على عقد إلى غاية 2023، قادما من نصر حسين داي.

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ومن جهة أخرى، كانت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، قد أعلنت عن فسخها لعقد مهاجمها الجزائري رضوان زردوم.

ونشرت إدارة النادي التونسي، بيانا، أكدت من خلاله فسخ عقد زردوم بالتراضي. مقابل تنازله عن كل مستحقاته المالية العالقة، مع حصول النجم الساحلي على 40% من قيمة تنقله المقبل.

ومن جهته، نشر زردوم، رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا الخبر. كما شكر جماهير النجم الساحلي على الدعم الذي منحوه إياه طيلة الفترة الماضية.

يذكر أن رضوان زردوم، كان جد قريب من الانضمام لفريق شبيبة القبائل، على شكل إعارة، في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وقام من جهته، الناخب المحلي مجيد بوقرة ، باستدعاء رباعي النادي التونسي تحسبا للتربص التحضيري. الذي سينطلق يوم الإثنين 23 أوت إلى غاية 30 أوت الجاري والذي تتخلله مبارتين وديتين في قطر امام كل من منتخبي سوريا والبورندي.

كما أعلنت الصفحة الرسمية لفريق النجم الساحلي التونسي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر عن إستدعاء مدرب المنتخب الجزائري كل من حسين بن عيادة. زين الدين بوتمان، يوسف العوافي، وبوعلام مصمودي تحسبا للتربص المقبل

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