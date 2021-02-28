النجم السوري وائل شرف يعتزل التمثيل

أثار الممثل السوري “وائل شرف”، قلق محبيه، بعدما أعلن عن إعتزاله التمثيل عبر حسابه على انستغرام.

وكتب الفنان المحبوب: “قررت أعتزل التمثيل؟! توقعاتكم عني”.

وأعرب متابعي الفنان، عن رفضهم لفكرة اعتزاله، مؤكدين على أنه ممثل موهوب ومحبوب لدى الجمهور، وهناك من وصفه بالأسطورة.

ويبدو أن تعليقات المتابعين أثلجت قلب وائل شرف والمعروف بدور “معتز” في مسلسل “باب الحارة“.

وأوضح الفنان في مقطع فيديو، أن فكرة اعتزال التمثيل موجودة لديه وتراوده إلا أنها محكومة بظروف.

موضحاً سبب غيابه لمدة لا بأس بها عن الأعمال الدرامية.

وقال شرف أنه سيعتزل، عندما يشعر أنه لم يعد قادراً على تقديم شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه، أو عندما يفقد أدوات المهنة.