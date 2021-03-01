النجم العالمي أميتاب باتشان يخضع لعملية جراحية طارئة

فن وثقافة
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النجم العالمي أميتاب باتشان يخضع لعملية جراحية طارئة
بقلم نسرين محفوف

حالة من القلق تسبب بها نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان، بسبب رسالة بسطر واحد حول وضعه الصحة.

وكتب النجم العالمي على صفحته بتويتر “وضع الصحي… سأخضع لعملية جراحية لا أستطيع الكتابة”.

ووفقا لصحيفة “business today” الهندية، تدهورت الحالة الصحية لأسطورة بوليوود أميتاب باتشان.

وسابقا، أعلن النجم العالمى أميتاب باتشان عن عودته من جديد للسينما من خلال أحدث أفلامه.

حيث نشر صورة البوستر الرسمى للفيلم عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب: “كوفيد أصابنا بالعديد من النكسات”.

وأضاف ” حان وقت العودة الآن، عودة إلى السينما من جديد سيصدر في 18 جويلية 2021″.


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