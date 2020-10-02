النجم العالمي أميتاب باتشان يعلن تبرعه بأعضائه بعد وفاته

أعلن النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان، أمس الخميس، عن التبرع بأعضائه بعد وفاته، مشيرا أنه أقدم على الخطوة وفاء للأجداد.

ونشر باتشان صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” وغرد: “أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته”.

وأضاف نجم بوليوود البالغ من العمر 77 عاماً، في تغريدة أخرى، أنه أقدم على تلك الخطوة وفاء للأجداد.

وكان أميتاب باتشان وابنه الممثل، أبهيشيك باتشان، وزوجته الممثلة، أيشواريا راي وابنتهما، أصيبوا جميعاً بفيروس كورونا المستجد، وتعافوا جميعاً.

ولم يكن أميتاب، هو الوحيد الذي أعلن تبرعه بأعضائه بعد وفاته، حيث أعلن عدد من نجوم بوليوود ذلك.

ومن بينهم، الفنان عامر خان الذي تعهد بالتبرع بكامل أعضائه للمنظمة الوطنية الهندية لزراعة الأعضاء والأنسجة.

بالاضافة الى الفنانة آيشواريا راي وسوناكشي سينهما اللتان تعهدا بأعينهما.