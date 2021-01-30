النجم العالمي أنتوني هوبكنز يتلقى لقاح كورونا وهذا ما قاله

تلقى النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الذى يبلغ من العمر 84 عامًا، لقاح فيروس كورونا.

ونشر النجم عبر حسابه على موقع تويتر، فيديو يظهر فيه وهو جالس داخل سيارته، ويتلقى جرعة من لقاح كورونا.

ووصف الممثل الكبير، اللقاح، بأنه بمثابة ضوء في نهاية النفق بعد عام من الحجر الصحي المفروض.

وكان النجم العالمي أنتوني هوبكنز ختم العام الماضي 2020 بعدة نصائح وجهها إلى المدمنين حول العالم.

ويعتبر الفنان انتوني هوبكنز واحدا من أشهر النجوم حول العالم في مجال التمثيل.

كما يمتلك موهبة أخرى في عالم الموسيقى سبق وكشف عنها حينما ألف أكثر من مقطوعة موسيقية.