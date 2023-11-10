النجم العالمي بروس ويليس يعاني من الخرف

تحدثت إحدى بنات بروس ويليس، عن الحالة الصحية لوالدها، الذي يعاني من الخرف الجبهي الصدغي.

وقالت تالولا ويليس في برنامج درو باريمور “ما يحدث مع والدي هو أنه يعاني من مرض إدراكي عدواني للغاية، وهو شكل نادر جدًا من الخرف”.

في سبتمبر الماضي، كانت زوجة بروس ويليس، إيما هيمنج ويليس، هي التي تحدثت علنًا عن مرض الممثل.

وأوضحت إيما هيمنج في ذلك الوقت: “ما أتعلمه هو أن الخرف أمر صعب”.

وشددت تالولا ويليس، على مدى أهمية أن تتحدث الأسرة عن هذا المرض.

وشددت على أنه “لكن من المهم جدًا بالنسبة لنا أيضًا رفع مستوى الوعي. حول مرض الخرف الجبهي المزمن. لأنه لا توجد معلومات كافية عنه”، معترفة بأنها لم تسمع به من قبل من قبل.

شاركت تالولا ويليس أيضًا كيف حاولت التواصل مع والدها من خلال الموسيقى.

وأوضحت: “الاستماع إلى الموسيقى والجلوس في طاقة الحب هذه، إنه أمر مميز حقًا”.

وأضافت: “(إنها) طريقة جميلة حقًا بالنسبة لي للشفاء. وكأنني أصبحت عالمة آثار لأشياء والدي، وعالمه، وحليه الصغيرة”.

وقالت إيما هيمينغ، التي تشارك حياة بروس ويليس، إنه “من الصعب معرفة” ما إذا كان على علم بحالته.

ما هو الخرف الجبهي الصدغي، المرض الذي يعاني منه بروس ويليس؟

التنكس الجبهي الصدغي هو مرض تنكس عصبي مرتبط بمرض الزهايمر.

قد يعاني الأشخاص المصابون من مشاكل في الذاكرة أو تغيرات في السلوك أو صعوبة في التحدث أو الحركة.