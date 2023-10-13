النجم العالمي بروس ويليس يفقد النطق

كشف جلين جوردون كارون، مبتكر سلسلة Clair de Lune، أن الممثل بروس ويليس يعاني من فقدان النطق.

ويقول المنتج، الذي أصبح مسلسله متاحًا للبث مؤخرًا بنسخة مستعادة في الولايات المتحدة. إنه أبلغ الخبر لبروس ويليس “قبل أن يمنعه المرض من التحدث”: “(بدا سعيدًا) رغم أنه لا يستطيع قول ذلك”.

وقال جلين جوردون كارون لصحيفة نيويورك بوست: “عندما تمكنت من قضاء بعض الوقت معه، تحدثنا عن الأمر. وأعلم أنه كان متحمسًا لهذه الأخبار”. “أعلم أن ذلك يعني الكثير بالنسبة له.”

وفقًا لجلين جوردون كارون، فإن بروس ويليس “لم يعد يتحدث بعد الآن”. ولم يعد الممثل المعروف بذوقه الأدبي قادرا على القراءة لأن “مهاراته في القراءة لم تعد في متناوله”.

كثيرًا ما يزور جلين جوردون كارون بروس ويليس الذي يتعرف عليه دائمًا. ويؤكد “لقد أحب الحياة واستيقظ كل صباح ليعيشها على أكمل وجه”. قبل أن يضيف: “إن فكرة أنه يرى الحياة الآن بشكل غير مباشر لا معنى لها. إنه حقًا رجل رائع. ”

قدمت زوجة بروس ويليس، إيما هيمنج ويليس، تحديثًا في نهاية سبتمبر في برنامج Today حول الحالة الصحية للممثل. وقالت: “ما أتعلمه هو أن الخرف أمر صعب”.

وأضافت: “الأمر صعب على الشخص الذي يتم تشخيصه. كما أنه صعب على الأسرة. ولا يختلف الأمر بالنسبة لبروس، أو بالنسبة لي، أو لبناتنا”.

التنكس الجبهي الصدغي هو مرض تنكس عصبي مرتبط بمرض الزهايمر. قد يعاني الأشخاص المصابون من مشاكل في الذاكرة أو تغيرات في السلوك أو صعوبة في التحدث أو الحركة.