النجم العالمي راكيتيش يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش، اليوم الإثنين، اعتزاله لعب كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات.

ونشر راكيتيش، رسالة عبر حسابه الخاص على منصة “X”: أعلن من خلالها: “كرة القدم منحتني أكثر مما حلمت به، لقد منحتني الأصدقاء، المشاعر، الفرح والدموع”.

كما أضاف النجم السابق لنادي برشلونة: “الآن حان وقت الوداع، شكرًا لك يا كرة القدم على كل شيء”.

يذكر أن ايفان راكيتيش (37 عاما)، توّج خلال مسيرته الاحترافية، بعدة ألقاب مع ناديه السابق برشلونة، أبرزها دوري أبطال أوروبا، كأس العام للأندية، والدوري الاسباني في أربع مناسبات.