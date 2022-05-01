النجم العالمي نيكولاس كيدج يشتري أفعى برأسين بمبلغ خيالي

كشف النجم العالمي نيكولاس كيدج أنه اشترى سابقاً أفعى فريدة من نوعها برأسين مقابل مبلغ 80 ألف دولار أمريكي.

وأشار نيكولاس كيدج خلال حلوله ضيفاً في برنامج Jimmy Kimmel Live منذ عدة أيام إلى أن حلماً غريباً. كان يراوده دائماً بأنه يمتلك نسراً برأسين. حتى تلقى مدير أعماله في أحد الأيام اتصالاً من أحد الأشخاص الذي كان يبيع حيوانات بمواصفات غريبة دائماً لنيكولاس كيدج. وقال له لدي أفعى برأسين قد تهم صديقك”.

وبالفعل قام نيكولاس كيدج بشراء الأفعى بمبلغ كبير، إلا أنه لم يحتفظ بها كثيراً بل أعطاها كهدية لحديقة عامة. لأنه لم يعرف كيفية الاعتناء بها، وخصوصاً أن الرأسين كانا يقاتلان بعضهما بطريقة غريبة وكان يجد صعوبة في إطعامها.

وكان نيكولاس كيدج قد كشف خلال حلوله ضيفاً في برنامج Kelly Clarckson show. أنه سيصبح أباً لطفلة من زوجته اليابانية ريكو شيباتا.

كما كشف النجم عن الاسم الذي سيطلقه على ابنته، حيث قال. إنه عندما كان يبلغ من العمر 4 أعوام كان والده Augie يعمل كـ DJ،. وكان دائماً ما يلعب أغنية «​Across the Universe​» لفريق البيتلز.

مضيفاً أنه عندما سمع هذه الأغنية لأول مرة وهو طفل تجمد من كثرة إعجابه بها. وعليه قرر مع زوجته أن يطلقا اسم ​Lennon Augie​ على مولودتهما المنتظرة.

وكان مدير أعمال الممثل الأمريكي الشهير نيكولاس كيدج قد أعلن في شهر جانفي 2022 المنصرم. أن النجم البالغ من العمر 58 عاماً وزوجته ريكو شيباتا في انتظار طفلهما الأول معاً.