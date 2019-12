النجم اللبناني سعد رمضان يدعم ميهوبي للفوز بالإنتخابات الرئاسية

View this post on Instagram

من كل قلبي أتمنى التوفيق للصديق المرشح لرئاسة جمهورية الجزائر الحبيبة " عزالدين ميهوبي". من يعرفه عن قرب يعرف جيداً مدى تواضعه وثقافته ومحبته ووفائه لوطنه وشعبه. في كل الأحوال أرجو أن يكون الفائز شخصية تستحق أن تتولى هذا المنصب وتعمل بشكل جدي لمصلحة الشعب الجزائري الغالي على قلبي لأن الشعب الجزائري من اكثر الشعوب ‏التي تستحق الحياة الكريمة 🇩🇿 #SR #S #saadramadan #سعد_رمضان #هذا_من_فضل_ربي