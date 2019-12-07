النجم اللبناني سعد رمضان يدعم ميهوبي للفوز بالإنتخابات الرئاسية

ساند النجم اللبناني سعد رمضان، المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر عز الدين ميهوبي، متمنيا له التوفيق، عبر منشور في صفحته الرسمية على موقع انستغرام.

وكتب سعد رمضان: “أتمنى من كل قلبي التوفيق للصديق المرشح لرئاسة جمهورية الجزائر الحبيبة، عزالدين ميهوبي”.

وأضاف الفنان: “من يعرف ميهوبي عن قرب، يعرف جيداً مدى تواضعه وثقافته ومحبته ووفائه لوطنه وشعبه”.

وقال رمضان: “في كل الأحوال أرجو أن يكون الفائز شخصية تستحق أن تتولى هذا المنصب، وتعمل بشكل جدي لمصلحة الشعب الجزائري الغالي على قلبي، لأنهم من أكثر الشعوب ‏التي تستحق الحياة”.