النجم المستقبلي للخضر يؤدي مناسك العمرة

استغل الجزائري فارس شعيبي، لاعب نادي تولوز الفرنسي، فترة توقف المنافسة الرسمية بسب بطولة كأس العالم 2022، لآداء مناسك العمرة.

ونشر اللاعب شعيبي، صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” ظهر فيها في البقاع المقدسة لتأدية العمرة.

كما أرفق النجم المستقبلي للمنتخب الوطني، هذه الصورة بتعليق كتب فيه: “المسجد النبوي.. الحرم”.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، أكد في آخر ندوة صحفية له، عن تلقيه موافقة فارس شعيبي، لتمثيل المنتخب الوطني.