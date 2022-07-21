النجم المصري أحمد فلوكس يعلن توبته واعتزاله الفن

قرر الممثل المصري، أحمد فلوكس، الابتعاد عن الساحة الفنية. حيث في منشور عبر صفحته على فيسبوك أنه قرر أن يتوب إلى الله توبة نصوحا راجيا مغفرته.

وأضاف: “أرجو من أي شخص أسأت له في يوم من الأيام. وحدث مني أي شيء أن يغفر لي، أسامح كل الناس ولا أريد شيئا من أحد”.

وأضاف “أدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم”.

واختتم فلوكس منشوره “دعواتكم أن يثبتني الله وبدعيلكم من قلبي، يا رب يغفر لي ويغفر لكم ،تحياتي للجميع ودعواتكم”.

وكان الفنان أحمد فلوكس قد أكد في آخر لقاء تلفزيوني له في أفريل الماضي أن الفن ليس حرامًا وأنه رسالة مهمة جدًا. وأنه عمره ما تحدث عن حرمة الفن لأنه شيء يحترمه ويفخر به”، بحسب وصفه.