النجم المصري أمير كرارة يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

طمأن النجم المصري أمير كرارة، جمهوره ومحبيه عن وضعه الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تصريح خاص لـ”اليوم السابع “من داخل العزل المنزلي أن وضعه الصحي أفضل بكثير عن الأول.

وشكر كرارة كل من حاول الاتصال به والاطمئنان عليا، مؤكدا أنه لا يزال في العزل المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج.

وكان النجم امير كرارة قد أعلن عن إصابته بكورونا السبت الماضي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وسيشارك أمير كرارة في مسلسل “نسل الأغراب” والذي يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021.