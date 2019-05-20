النجم المصري “محمد حماقي” يحارب السرطان

قدم النجم المصري، محمد حماقي، عمل فني جديد، خاص بالأطفال المصابين بمرض السرطان، يتمثل في إعلان لمستشفى مصري.

وحسب موقع الفن، الأغنية جاءت تحت عنوان “قادرين نعملها”، وتقدم كلماتها، الأمل لكل مريض سرطان.

ومن كلمات الأغنية: “لو تبكي دموعك تنزل على خدي لو تفرح مبيبقاش في الكون قدي.. ومعاك أنا هفضل طول عمري”.

وأراد الفنان، من خلال هذه الأغنية، رسم البسمة على وجه كل مريض يظن نفسه وحيدا، وتزويده بالطاقة الإيجابية.

والمميز في هذا العمل، هو مشاركة مجموعة كبيرة من أهل الفن، مثل يسرا، آسر ياسين، ليلى علوي، إياد نصار، أمينة خليل، حلا شيحة، هنا شيحة.

وكذا فرقة وسط البلد، رجاء الجداوي، وعدد من الشخصيات الرياضية كحازم إمام، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا، طارق حامد، محمود علاء وعمرو جمال.