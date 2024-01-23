النجم المصري “يحي الفخراني” يدخل السباق الرمضاني المقبل

انطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل «عتبات البهجة»، بطولة الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضه خلال ماراثون رمضان 2024.

وشاركت الشركة المنتجة، صورا من كواليس أولى مشاهد العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «انستجرام». وكتبت عليها: «من كواليس تصوير مسلسل “عتبات البهجة” بحضور النجم الكبير يحيى الفخراني، رمضان2024».

مسلسل عتبات البهجة، يشارك في بطولته كل من: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة. خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان. ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة. إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.