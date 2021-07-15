النجم الهولندي يضع حدا لمسيرته الكروية

أعلن النجم الهولندي آريين روبن اليوم الخميس، اعتزاله ملاعب كرة القدم نهائيا، بوضع حد لمسيرته الكروية.

ونشر روبن، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيه: “أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت ايقاف مسيرتي الكروية النشطة”.

وأضاف الدولي الهولندي: “إنه قرار صعب للغاية، أود أن أشكر الجميع على كل هذا الدعم الحار، مع تحياتي”.

يذكر أن آريين روبن (37 عاما)، حمل ألوان العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، على غرار تشيلسي، بايرن ميونخ، وريال مدريد، وغيرها.