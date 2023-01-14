النجم DADJU ينبهر بالأجواء الجزائرية ويُلهب الملعب

شارك النجم العالمي DADJU، مساء أمس الجمعة، في إحياء حفل إفتتاح الطبعة السابعة لبطولة أمم أفريقية لكرة القدم “شان 2022″، المقامة بالجزائر.

وقدم DADJU، أغنيته الشهيرة “Meleğim”، رفقة النجم الجزائري سولكينغ، والتي تفاعل معها الجمهور الجزائري الحاضر بملعب نيلسون مانديلا ببراقي في الجزائر العاصمة.

وشارك النجم، على صفحته بانستغرام، والتي يتابعه فيها أزيد من 7 ملايين مشترك، الأجواء التي صاحبت مشاركته بالحفل.

وظهر DADJU وهو يستمتع بالأجواء الرائعة التي صاحبت حفل إفتتاح أحسن شان في إفريقيا، كما إلتقط صورا تذكارية مع الجمهور.

قبل أن يتابع المباراة الإفتتاحية التي جمعت بين الجزائر وليبيا، حيث تفاعل مع هدف أيمن محيوس في شباك المنتخب الليبي.

هذا وأعطى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إشارة انطلاق هذه الطبعة لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، بإسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات كروية دولية ومحلية.

كما حضر مراسم الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو. ورئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف”، باتريس موتسيبي.ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف. وكذا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، زويليفيل مانديلا.

https://www.instagram.com/p/CnXhPIVMS9W/?hl=fr