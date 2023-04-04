النجوم الصغار لـ مسلسل “الدامة” يصنعون الفرجة في بلاطو زابينغ رمضان

إستضاف برنامج زابينغ رمضان أبطال مسلسل الدامة الذي تصدر الترند منذ بداية شهر رمضان حيث وصل عدد مشاهدات الحلقة الأولى 3.5 مليون مشاهدة في ظرف 48 ساعة.

وكان الطفل عمر قرمود المجسد دور الطفل رؤوف في مسلسل الدامة رفقة الطفلة إيناس إيزري التي لعبت دور في المسلسل نوال وأيضا إسلام بعزيز والذي جسد دور بلال أخ رؤوف ضيوف على برنامج زابينغ رمضان.

وخلال البرنامج كشف الطفل عمر في مسلسل الدامة ببرائته كيف تم إكتشافه للمشاركة في هذا العمل الفني الذي نال إعجال الجزائريين.

كما قال الطفل عمر وبكل بساطة وعفوية أنه يحب هذا مجال التمثيل وكان حلمه والأن حقق ما كان يرغب فيه ويريد المواصلة في هذا المجال. كما انه يحب كرة القدم كثيرا وهو من مشجعي مولودية الجزائر.

وتابع الطفل عمر انه من سكان حي باب الواد العريق ييلغ 15 سنة من عمره ويدرس في الثالثة متوسط. و وشرف لي أني مثلت مع ممثلين كبار.

بينما الطفلة إيناس إيزري التي لعبت دور في المسلسل نوال أحبت مشاركتها كثيرا في هذا المسلسل وكشفت ان نوميديا لزول قدوتها.

كما صنع لـ إسلام بعزيز والذي جسد دور بلال أخ رؤوف جو من البهجة داخل زابينغ رمضان بعفويته وصراحته.

وإجتمع كب من الطفل عمر والطفلة إيناس وكذا الطفل إسلام ضيوف زابينغ رمضان على أن طلقم مسلسل الدامة بأكمله عائلة واحدة. حيث قدموا لهم الدعم والمساندة وحتى النصائح .

ولم ينسى الاطفال أبطال المسلسل بالشكر الجزيل للمثلة القديرة عايدة عبابسة التي كانت قدمت لهم كل الدعم والمساندة بخبرتها. بالإضافة إلى الممثلة القديرة بيونة.